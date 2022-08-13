【愛傳媒藺奕專欄】和小林治肩一樣移籍借調的日裔板凳球員小林丙鼠也值得一書。根據官方大會資料：

出生地：日本囯千葉県我孫子市

興趣：熱愛大自然、保護小動物，經常帶著一籠十姊妹到近郊標高680米的規頭山遛鳥。

最喜歡的秘境：東京灣的綠懶礁，時不時都會去摸一摸。

生平最自慢的事：博學強記，他謙虛地說，自己只是比較善用工具，比如豆腐頭和錄音筆。

但熱情球迷翻出他的臉書有重大發現；各式名錶、每天按腳；昂貴餐廳、政商名流、親韓的藝文界詩人、畫家排排照。

雖然是日文，不用翻譯年糕都看得懂，球迷們議論紛紛，這傢伙啥正事不幹高調炫富，三不五時就拿幫皇室搞定醫療防疫蹭兩句，大家都在社群軟體那麼久了，有點常識的都看得出你到底用什麼牌子的垃圾袋，這麼能裝？

當然還有一些心存攀附的投機者，忍不住誘惑去聚攏，眼尖球迷發現那些跟他合照的名流都有一個共同特徵，透過大數據電腦臉部辨識分析比對，跟莎士比亞居然還一半像呢！

就是莎+比、傻B啊～可惜大會資料沒有放上「夢想」這一欄，台灣PTT上有球迷直言，小林丙鼠的夢想不是萬人睡、就是千人斬、謀雞弄得死（日語）～

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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