美國本週稍早公布通貨膨脹趨緩，提振投資人信心，美股今天收紅，週線走揚。
道瓊工業指數終場上漲424.38點，或1.27%，收在33761.05點。
標準普爾500指數上漲72.88點，或1.73%，收在4280.15點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲267.28點，或2.09%，收在13047.19點。
費城半導體指數上漲89.147點，或2.99%，收在3067.842點。（譯者：徐睿承）1110813
美國本週稍早公布通貨膨脹趨緩，提振投資人信心，美股今天收紅，週線走揚。
道瓊工業指數終場上漲424.38點，或1.27%，收在33761.05點。
標準普爾500指數上漲72.88點，或1.73%，收在4280.15點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲267.28點，或2.09%，收在13047.19點。
費城半導體指數上漲89.147點，或2.99%，收在3067.842點。（譯者：徐睿承）1110813
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