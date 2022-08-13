彰化員林劉姓母女消失在員林財經大樓至今14年，被稱為「台版藍可兒案」，警方去年將此奇案交由偵破鐵桶白骨案的周Sir重啟調查。他發現劉女母女身分證健保卡多年未使用，女兒屆齡未入學，出入境、各大賣場皆無資料，目前已重新還原失蹤現場、清查劉女交友狀況，不過劉女丈夫卻行為古怪，警方多次訪問他都喝茫，也不關心妻小下落，周sir也不排除各種假設，正全面清查中。

回顧案情，2008年1月23日，當年37歲的劉女不堪丈夫家暴，兩人爆發口角後劉女一氣之下打算離家，丈夫冷冷要求「要走把3個小孩一塊帶走」，劉女先把老大跟老二送到娘家，又帶著小女兒騎車到員林財經大樓。

巧合的是該棟大樓有門禁，剛好有人出去，劉女抱著孩子閃進大門，接著一個小女孩從電梯走出，她們母女快步經過管理員進了電梯，劉女熟門熟路按了11樓，接著詭異的事情發生，當時是1月，明明天氣嚴寒，劉女出電梯前卻分別將自己和女兒外套脫下，還脫下鞋子，再帶著女兒疾步走出電梯，往樓梯間方向走去，這一幕成了劉姓母女最後身影。

事後，警方清查員林財經大樓每戶人家，甚至從頂樓水塔一直到地下室的配電室地毯式搜索，但劉姓母女如同人間蒸發，也因為一大一小失蹤案太過懸疑，案發至今已14年仍是PTT版上的熱門話題。

去年彰化縣警局重新清查陳年失蹤案，果然找到田中分局失蹤12年的林姓母女，警方從寶雅會員中找到她們，林女為了不讓離婚的前夫找到，帶著11歲女兒藏身高雄，不讓她上學、就醫，女兒雖已長大成人，被尋獲時體重僅36公斤。也因為偵破此案，警方士氣大振，希望與林姓母女同年失蹤的劉姓母女也有好消息傳來。

當年曾參與辦案的員警L，隔了12年再度被調回同個派出所，L表示「我覺得她們應該還活著！」他回憶當年案發後有2名員警一連5天監看監視器畫面找尋劉姓母女是否離開，另外大批警力整個月清查整棟大樓，還繪製各樓層圖，「當時地下室是撞球場，有獨立出入口，我曾猜想她們是否早就離開大樓。」

被指派接下劉姓母女失蹤奇案的承辦員警周sir，外號繡春刀，他曾偵破鐵桶白骨案，從腐爛泡水僅剩一角的證件墨水痕跡查找到被害人，這起醋夫怒殺小王藏屍16年案情曝光，兇手伏法。

曾偵破彰化鐵桶白骨案的周Sir目前接手劉姓母女失蹤案，他不排除各種假設包括2人可能遭人載走、大樓非第一現場等。（圖／張文玠攝）

周sir重回現場針對整棟大樓住戶個別清查，由於當年劉女沒有按11樓任何住戶門鈴，直接往梯間走去，加上該棟大樓每個樓層都設有監視器，如果從梯間進入某樓層，一定會被拍到，因此懷疑她可能從樓梯間往上或往下離開。

周sir做出幾個猜測，往上走的話就是該棟大樓頂樓，設有水塔，水塔已查過沒有屍體，假設劉女帶著小孩跳到隔壁，試算可能落點，大樓距離隔壁屋子330公分，找人清空大樓旁比人高的雜草仍一無所獲；照理說從頂樓跳下一定會受傷甚至摔斷腿，但至今劉姓母女健保卡都未使用，因此推翻此假設。

而從11樓從梯間往下走，3個出口包括大門、地下室的1樓專屬側門以及車道。大門口沒拍到劉姓母女出入，如坐在車內從車道離去，監視器有死角可能無法拍攝到。

警方也找到劉女丈夫，表示該案重啟調查，希望他配合，不過多次約訪，丈夫總是喝得醉醺醺，周sir覺得很古怪「提前跟你約時間，居然每次都喝醉？」對於妻子和小女兒雙雙失蹤，2個最親近的人下落成謎，他似乎沒放在心上，尤其對枕邊人劉女並不在意也不擔心。

除了劉女消失地點和家庭訪查，周sir發現劉女有寫日記習慣，但在案發前三年就沒再寫，日記中劉女傾吐跟丈夫相處不睦，發生口角，其他大部分就是紀錄生活，育兒心得，家庭瑣事甚至也夾雜記帳，劉女也在日記中手寫記下大量食譜，似乎對料理頗有興趣。

劉女失蹤前，疑似受丈夫家暴才帶小孩離家出走，去年警方重啟調查後，多次約訪丈夫，他每每喝醉且對妻小消失並不關心。（圖／民眾提供）

為了追查線索，周sir開始調查劉女交友圈，劉女在1990年到1994年曾在台北工作生活，當年的劉女梳著時興的高角度、長捲髮，衣著時髦，但追查她身邊友人、透過DNA比對各地無名屍，通通無果。劉姓母女的健保卡、金融卡、出入境、各大美妝量販會員皆查無資料。周sir懷疑「她們可能是被載走」、「財經大樓不是第一現場」，目前針對各種線索和推測努力追查這起「台版藍可兒案」。

至於「藍可兒」事件，指的是加拿大21歲華裔女學生藍可兒（Elisa Lam）2013年離奇陳屍洛杉磯塞西爾酒店頂樓水塔內的案件，由於她生前搭電梯畫面過於詭異，死因至今成謎，因此常被拿來與電梯有關的消失案件比對。

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