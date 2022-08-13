教士隊明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為被驗出強化體能的禁藥，遭到大聯盟禁賽80場！小塔提斯今年3月開季前傳出左手腕骨折，開刀之後休養至今，本季都沒有上陣。教士只剩下48場例行賽，禁賽80場的小塔提斯必須等到明年才能回歸，當然也無緣今年季後賽。

對於13日忽然爆出的禁藥案，教士球團猝不及防，聲明表達他們的震驚與失望：「我們得知小塔提斯因為被檢驗PED陽性（體能強化藥物）而被禁賽80場，無比訝異和極度失望，我們全力支持大聯盟的藥物政策，希望小塔提斯能夠記取這次教訓。」

小塔提斯今年才23歲，他可以守備游擊同時具有重砲外野手的火力，上季繳出驚人的42轟、97打點。2021年開季前，教士隊與他簽下14年3.4億美元續約（新台幣97億），在當時是史上第3高，僅次於天使卓奧特（Mike Trout）與道奇貝茲（Mookie Betts），合約持續到2034年。

教士隊是近年最捨得花錢的球隊之一，2019年砸下10年3億美元簽下明星游擊手馬恰多（Manny Machado，加盟後改守三壘）。前陣子教士又送出多位頂級新秀換來外野猛將索托（Juan Soto），卯足全力要打倒國西霸主道奇。教士目前排行國西第2，持續爭搶國聯外卡席位。小塔提斯受傷的原因始終未公開，外界懷疑是他季外在家鄉多明尼加騎車摔傷。