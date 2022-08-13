27歲陳姓主嫌招募一群20來歲小弟、妹共組詐騙集團，彰化地檢署指揮員林警分局等單位，10日破獲設於高雄市某大樓的水房，當警方荷槍實彈，破門而入，只見年輕詐騙頭子和女騙子兩人一絲不掛，一旁年輕人見怪不怪，員警不禁傻眼指著槍、眼睛不敢瞄，喝令「衣服趕快穿一穿」。

員林警分局查獲詐騙陳嫌和旗下等共4人，蒐購人口帳戶，透過假交友、假投資，詐騙被害人。成員都相當年輕，柯女26歲、賴男23歲和洪男22歲，卻都已經是「情場高手」，隔空騙人感情都成精，至少海撈5700萬元，但平常口蜜腹劍，陳嫌和女騙子卻真槍實彈「玩真的」。

彰化地檢署指揮員林警分局等單位，10日破獲設於高雄市某大樓的水房，當警方荷槍實彈，破門而入，只見年輕詐騙頭子和女騙子兩人一絲不掛，警方指著槍，眼睛也不太敢瞄了。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

當警方查獲水房地點破門而入，房間內近10名年輕人雜處一室，離譜的是陳嫌和女騙子還當眾光溜溜，一群人聽到破門聲似乎都很淡定，只有陳嫌和女子上演活春宮被嚇到。

警方衝進去，指著槍喝令趴下，一一逮捕，據了解，這個詐騙水房，運作模式跟「柬埔寨詐騙集團」一樣，人員召齊後，就在大樓房間裡閉關了，陳姓主嫌男、女騙子是男女朋友，本來就一起生活，也就完全不避嫌了。問訊後，將陳嫌等4人依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪將陳嫌等4人移送彰化地方檢察署。