柬埔寨詐騙事件頻傳，台灣、大陸等地都有人遭拐賣後被凌虐致死的案例，讓許多名人在社群網站發文呼籲眾人要多加留意小心，網紅廣告小妹表示人一但窮就容易被盯上，強調問題的根源還是在「貧窮」。

廣告小妹表示在討論柬埔寨事件的影片底下和網友吵起來，主要是他覺得上千名台灣人被騙都是因為政府無能，原因在於賺太少被迫出國打工，以及沒能力建立邦交導致救援緩慢，對此，她回覆大陸救援也不順利，由於當地政府刻意不打壓，導致能做的有限，接著點出被騙去外地打工的人，都是家境不好，無奈感嘆：「人一旦窮了，還特別容易被鯊魚盯上，這就是生物的嗜血本能」，強調問題的根源還是「貧窮」。

廣告小妹舉自己友人為例，數個月前被騙去加州打工，回過後瘦骨如柴且精神恍惚，一直對自己母親道歉不僅沒賺到錢，還被人全部騙光，至於會被騙去加州，也是家境不好，母親中風兩次後沒有穩定收入，只能住在地下室靠她接濟，接著強調：「家境好的，再慘都有層防護網，在罵別人愚笨之前先想想，你的防護網是不是比他的牢固」。

對此，網友紛紛回應：「在台年輕人看不到未來，看到機會想衝一波，只可惜遇到不肖歹徒」、「很多人並沒有到急需要賺大筆的錢，不少人只是想試試看，只能說這種要自己承擔」、「大家都想賭一下，不會發生在我身上」。