前新竹市長林智堅深陷論文風暴，林智堅昨天宣布退出年底桃園市長選舉，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱，民進黨台北市長參選人陳時中「瞎挺」林智堅，不到幾個小時就翻車。陳時中13日回嗆，「蔣萬安來消費這件事情夠了」，不要道路找不到、沒有市政願景，就消費個人。

陳時中13日上午7時前往台北市萬華第一果菜市場拜訪前受訪時透露，防疫期間大概來過2、3次，這邊是民生必須品的重要市集，來拜票也是應該的。

林智堅退選後，改由立委鄭運鵬上陣，陳時中認為，黨中央在考慮選情是通盤性的，林智堅有自己的看法跟做法，大家都予以尊重。

被問起陣前換將是大忌，陳時中坦言，「換人當然要重新整軍」，鄭運鵬也是一位非常理想政治人物，對鄭運鵬也很有信心。至於會幫鄭運鵬站台嗎？陳時中強調，北北基桃一起共同競選，擘畫未來市政跟國政的願景，這仍然不變。

蔣萬安批陳時中一直瞎挺林志堅，沒想到過幾小時就翻車了，讓台北市民看到陳時中的道德標準。陳時中表示，不用太嚴厲，也夠了吧，蔣萬安來消費這件事情夠了，應該回到市政跟國政討論，他酸說「不要說道路找不到，沒有市政的願景，就消費個人，我想夠了。」

此外，外界分析陳時中的中高年齡層跟深綠票源較有支持度，中間選民跟年輕支持度少，陳時中回應，應該要努力，謝謝長輩們有支持他，年輕人這一方面他要持續地努力，用政策打動民心。