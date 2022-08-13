國民黨桃園市長參選人張善政（右）與謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋。（圖／取自謝克洋臉書）

桃園市長參選人林智堅深陷連環爭議，林昨日（12）下午召開記者會，親自宣布退選，並由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。被稱為「抓堅高手」的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋感嘆，林退選讓他感到欣慰又惋惜；謝也警告將替補參選的鄭「接招吧」，因為「好戲還在後頭」。

謝克洋昨日在臉書發文表示，林智堅退選了，他第一個追的男人就這樣突然退出桃園市長的選舉，這段日子以來，林去哪他就跟到哪，就是要他勇敢誠實的面對自己，如今林選擇了退出這場選舉，一方面感到欣慰另一方面感到惋惜。

謝克洋指出，感到欣慰的部分是，林智堅終於可以去美國好好學習了，希望林能夠收下他之前送的兩本書《美國留學攻略》以及《別再剪貼論文》，去美國好好用心學習，學成歸國後再來替社會好好服務。另一方面他對林至今死不承認自己是抄襲仔感到惋惜，既然都要退出戰場了就乾脆認錯道歉，把爛帳一次結清，用這種心不甘情不願的方式認錯，桃園市民也感受不到林的誠意。

不僅如此，謝克洋強調，他前幾天才對著林智堅說：「先發投手小智已經被打爆了，後援投手鄭運鵬該上場了吧。」結果還真的被他說中了，謝更發出警告：「接招吧鄭運鵬，好戲還在後頭。」