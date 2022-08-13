氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(13)日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及「劇烈天氣」發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。各地區氣溫：北部24至36度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至38度。

【又嘉氣象報報】週休外出"防曬+帶傘"! 午前炎熱 午後雷雨│中視晨間氣象 20220813

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週五(14至19日)台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意；南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮提及，最新(13日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示：第8號「輕颱米雷」，在日本南方近海，向北北東轉東北加速，今(13)日侵襲日本東京一帶，明(14日)晨進入日本東方海面。