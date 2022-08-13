美國陸軍「快速能力與重要科技辦公室」（RCCTO）最近獲得批准，以實現一項旨在將20千瓦雷射武器整合到班用運輸載具（ISV）上的計畫。

據國防新聞網站Defensedaily.com 10日報導，RCCTO主任瑟古德（Neil Thurgood）說，新型陸軍多用途高能雷射武器（AMP-HEL）計畫的目標是提供反無人機雷射能力，以協助保護步兵旅級戰鬥隊（IBCT）。

定向能量機動短程防空（DE M-SHORAD），雷神情報與太空公司（Raytheon Intelligence and Space）和寇德科技（Kord Technologies）共同開發。（Youtube）

瑟古德表示，20千瓦的雷射足以有效擊毀大部分的無人飛行系統（UAS），但無法攔截火箭彈、砲彈和迫擊砲彈，它們飛得太快，以致於砲彈在雷射武器燒毀它們之前就落彈了。不過，還是有機會攔截得到其中一些（迫擊砲彈），但他強調，這套系統本來就是專注於反UAS任務。

瑟古德還特別提及，美國陸軍正準備交付一套史崔克（Stryker）用的50千瓦雷射系統，預計會在45天內完成交付，並且安裝到奧克拉荷馬州錫爾堡（Fort Sill）的一台史崔克上。

美國陸軍正準備交付一套史崔克（Stryker）用的50千瓦雷射系統，預計會在45天內完成交付，並且安裝到奧克拉荷馬州錫爾堡（Fort Sill）的一台史崔克上。（Raytheon Intelligence&Space）

該計劃名為定向能量機動短程防空（DE M-SHORAD）系統，由雷神情報與太空公司（Raytheon Intelligence and Space）和寇德科技（Kord Technologies）共同開發，目的在於構建一套野機動雷射系統，以期能夠有效能夠擊落UAS、直升機和各類砲彈，陸軍已經進行了兩次測試，第一次效果不盡滿意，在瑟古德的強烈不滿下，兩間公司很快做出了性能修正與提升，後來第二次測試的結果則是非常好，成功攔截了許多砲彈。