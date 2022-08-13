鄭運鵬替補上陣後的臉書發文，讓大批網友直呼不知所云。（圖／翻攝自臉書）

桃園市長參選人林智堅論深陷連環爭議，林昨日（12）下午召開記者會，親自宣布退選，並由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。鄭晚間在臉書以小編口吻發文，自稱「忍不住發這篇聲明」、「今天開始身份轉換」、「從今天開始要加裝『拘束器』」、「不要輕易讓小編（真的沒有）跑出來」，內容讓許多人直呼「看不懂」，引發不少批評，更有人直言：「興奮到語無倫次嗎？」

鄭運鵬昨日晚間9時25分在臉書發文寫道：「大家晚安：小編（從來沒有）還是要忍不住發這篇聲明，因為今天開始身份轉換，小編（還是沒有）的留言功能，從今天開始要加裝『拘束器』，請大家放心留言，不要輕易讓小編（真的沒有）跑出來。」

此文湧入逾900則留言引發熱烈討論，網友紛紛表示：「我開始懷疑自己的閱讀理解能力」、「這到底是在寫什麼？有人可以翻譯？」「你先去上中文課」、「記得要莊重一點」、「小智又沒抄襲，你憑什麼出來選」、「只見新人笑，不見舊人哭」、「春風得意口罩底下止不住的笑意，終於可以開始囂張了！」

這篇文章也被國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗轉分享，鄭運鵬的發文讓楊也忍不住直言：「？？？？真的看不懂這位……」其他網友則紛紛回應：「興奮到語無倫次嗎？」「可能覺得餡餅掉到自己，有點興奮到有點忍不住了」、「高興到精神錯亂」、「無聊當有趣的最佳典範」。