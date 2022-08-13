「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）軍演

就在全球目光都集中在北京因美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，為了強烈抗議，而連日在台灣周邊舉行大規模實戰軍演之際，美國也悄悄按照計畫，和印尼在南海展開今年擴大的「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）軍演，以和印度與印尼舉行的年度「神鷹力量」（Garuda Shakti）軍演互補。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）12日報導，從1—14日舉行的2022年「神鷹之盾」軍演擴大了規模，也邀集了更多夥伴參與，以培養發生緊急事態時所需要的互通性。

這次軍演還有日本，澳洲和新加坡加入，另有印度、加拿大、法國、馬來西亞、南韓、巴布亞新幾內亞，東帝汶和英國以觀察員的身分參加。美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）說，這次演習對印太多國陸軍和地面部隊的合作不可或缺。

而「四方安全對話」（The Quad）盟友中，美國，日本和澳洲直接參與了「神鷹之盾」演習，而印度則是觀察員。在多數東協（ASEAN）國家，由於海軍不如應有的強大，因此陸軍是主要軍種。而美國認為，透過「神鷹之盾」，能加強區域合作，以支持開放自由的印太。

不過，美國仍很謹慎，強調這次軍演並未針對任何國家。美國和印尼這次出動了2,000名部隊參加軍演，由於日，澳和新加坡也派兵參演，因此原本的「神鷹之盾」年度例行軍演，升級為「超級神鷹之盾」演習。

此外，美軍這次出動了濱海戰鬥艦「查爾斯頓」號（USS Charleston，LCS-18）、聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣」號（USS Green Bay，LPD 20）、1架P-8「海神」（Poseidon）反潛巡邏機，兩艘氣墊登陸艇（LCAC）和1支兩棲偵察排參演。