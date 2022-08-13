中新網13日報導，大陸國家統計局日前公布了31省分今年7月消費者物價指數(CPI)。梳理發現，其中有22省分CPI同比漲幅高於上月，北京等8地漲幅回落，上月漲幅獨降的上海則持平。其中，廣西最高為漲3.1％，西藏最低漲1.8％。機構預測大陸8月CPI同比仍有可能上行。

大陸國家統計局數據顯示，2022年7月，大陸全國CPI環比漲0.5％，同比漲2.7％，同比漲幅持平兩年高點，但低於此前市場預期的2.9％。

中新網梳理發現，31省分7月CPI同比均為上漲，漲幅高於或低於大陸全國水準的省分分別為16和13個，6月為14和12個。此外，值得注意的是，北京、黑龍江、天津、廣東、青海、西藏、內蒙古、貴州等8省分漲幅低於6月，上月僅上海漲幅回落。

另外，從增減幅來看，重慶增幅最大為0.7個百分點，北京降幅最大為0.4個百分點。

中銀宏觀報告分析稱，7月CPI同比增速低於市場預期主要有三方面原因：一是核心CPI同比增速較6月下降，二是國際能源價格下降帶動相關產品價格環比由漲轉降，三是包括豬肉價格在內的食品價格同比增速上升對CPI的拉動小於市場預期。

中信證券宏觀經濟首席分析師程強也指出，受豬肉、鮮菜價格大幅上漲影響，食品價格環比上行3.0％，帶動CPI環比上漲0.5個百分點。但考慮到2021年豬價的低價效應使其今年在CPI籃子中的權重明顯降低(今年權重為1.3％)，7月CPI同比漲幅仍保持溫和抬升的態勢，略低於市場預期。

從機構預測來看，大陸CPI同比仍有可能上行。

國金宏觀趙偉團隊研報指出，CPI短期或延續上行、第三季末或達到3％左右，第四季略有回落。相較之下，2023年初通膨容易超預期，核心驅動或來自線下活動修復下，服務業「補償式」漲價等帶動核心CPI回升。中性情景下，2023年上半年CPI中樞或達3％。

程強預計，第三季CPI可能向上突破至3％，但由於豬價上漲空間有限且在CPI籃子中占比明顯下降，整體通脹壓力仍然可控。

東方金誠首席宏觀分析師王青等預計，8月CPI同比將保持在當前水準附近。下半年豬肉價格走高會在一定程度上推高CPI漲幅，但不會改變物價形勢整體溫和可控的局面，通膨依然將是國內與境外經濟基本面的最大差別。

中泰宏觀陳興團隊分析稱，從高頻數據看，8月以來，豬肉價格高位有所回落，鮮菜價格由升轉降，二者環比增速均逆勢下行，鮮果價格環比降幅季節性收窄，預計8月CPI環比增速下行，同比增速或維持高位。

8月10日，央行發布《2022年第二季中國貨幣政策執行報告》，預計大陸今年物價漲幅仍將運行在合理區間，有望實現全年CPI平均漲幅在3％左右的預期目標。