好萊塢女星安海契（Anne Heche）曾演出電影《桃色風雲搖擺狗》、《六天七夜》等作品，上周末她在洛杉磯發生嚴重車禍，緊急送醫後，昨(12日)她的家人發聲明，表示她已被宣判腦死，「應該不能存活下來」，將按照她的遺願捐出器官，稍早已經正式拔管，與世長辭，而她過去的戀人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也發文哀悼。

安海契上週在洛杉磯所駕駛的車輛撞進停車場後又撞進他人住宅，導致整輛車當場起火，診斷有多處燒燙傷、肺部受損，需靠呼吸器維持生命，6天後昨病情急轉直下，被醫師宣判腦死，家人按照她的願望請醫師評估有無可用器官將捐出，稍早已關掉維生器材，外媒證實她已過世。

安海契傷重不幸辭世。（圖／達志影像）

安海契過去最出名的戀情就是和名主持人艾倫狄珍妮絲的一段蕾絲情，當時她表示是第一次和同性交往，「體驗到前所未有過最好的性經驗」，但3年後兩人分手，安海契轉而和攝影師Coleman Laffoon交往結婚並生下1子，6年後離婚，隨後她與男星詹姆斯塔普（James Tupper）擦出火花，再度生下1子，但2018年感情畫下句點。

艾倫狄珍妮絲發文。（圖／翻攝自theellenshow推特）

對此，艾倫狄珍妮絲稍早在推特哀悼，寫下：「這是悲傷的一天，以此向安的家人、孩子與朋友表達我最深的愛」，女星白靈也發文透露跟安海契曾有交集，「我認識他是因為我的前男友也是她的前男友，而在他們分手時，我是他的安慰者，我們是好朋友，他是好萊塢明星Thomas Jane」，「那時他很愛她，我一直在他身邊安慰他，我知道這是對安的極大安慰、因為有一個人曾經那麼的愛你。願她安詳，把我的愛和祝福給她的兩個兒子和家人朋友們」。