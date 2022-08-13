民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門風暴，昨(12日)宣布退選，改由立委鄭運鵬披掛上陣。對此，國民黨台北市議員游淑慧今(13日)在臉書發表看法，再不換，除了北北桃竹基會一屍五命外，「最後可能就是一屍七命了」。

林智堅論文風波延燒月餘，台大9日撤銷林的碩士學位，隔天總統蔡英文還要求全黨挺堅到底；但12日林宣布退選，為桃園選情拋出震撼彈。游淑慧在臉書談到，「不問林智堅和台大，相信誰？就問林智堅和王世堅，相信誰？過去，換怕一屍五命，所以不敢換，現在，不換怕一屍七命，所以揮淚換」。

游淑慧進一步說，「再不換，除了北北桃竹基會一屍五命外，桃園丟了，雙北輸了，大阿哥前途沒了，小英總統提前跛腳了，最後可能就是一屍七命了」。對此有網友則在游的臉書留言表示，「民進黨確實是精算過的…」、「他們一天不肯認錯，公理正義就還沒到來」、「是會橫屍遍野」。