文華高中榮獲第62屆全國科展數學科第3名。(文華高中提供／陳淑娥台中傳真)

文華高中榮獲第62屆全國科展數學科第3名。(文華高中提供／陳淑娥台中傳真)

台中市文華高中數理資優班廖崑登、林哲偉、陳璽屹，進行「圓圓不絕─三角形內相切多等圓之研究」，不斷改變三角形大小與形狀，進而探討內切多圓可能情況，經過漫長2年摸索與「撞牆」，在科展中大放異彩，勇奪數學科全國第3名殊榮。

廖崑登、林哲偉、陳璽屹在高中前兩年專題課程中，進行「圓圓不絕─三角形內相切多等圓之研究」，從數學奧林匹亞的競賽試題出發，不斷改變三角形的大小與形狀，進而探討內切多圓的可能情況，並拓展出最適三角形的發生處，更找到其黃金三角形的絕美結論。

林哲偉表示，高一還不知道要選擇那門專題，索性跟著同學選了生物科，但和老師討論下，發現自己對數學探討興趣較高，才改選數學科。廖崑登、陳璽屹則說，經過漫長2年摸索與「撞牆」，晚上留校討論是家常便飯，最感激的是指導老師的陪伴與引導。

指導老師張仲凱與林煜家指出，數學這門科目，要發現作品亮點實屬不易，在幾何作品方面，除了需要時間淬鍊，更要具備縝密邏輯思維、敏銳觀察力、豐富想像力，才能大膽假設、小心求證。3位學生自發性在課後花很多時間鑽研，多方腦力激盪後終有斬獲，在全國科展中拿下數學科第3名殊榮。

文華高中校長黃偉立表示，新課綱推展至今，學校本著「適性揚才」精神陪伴學生，很高興在數理科學領域成果逐漸萌芽茁壯，這段專題研究旅程給了師生莫大肯定，未來也會持續鼓勵支持學生勇於探索，多元展能。

第62屆中小學科學展覽會12日在台北市國立台灣科學教育館公布成績並頒獎，台中市在全國405件作品中，有36件作品脫穎而出，獲得52座獎項，總成績居全國第二，較去年進步1名。