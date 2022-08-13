林智堅昨日（12）宣布退出桃園市長選舉，並由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。林表示將「在另一個戰場捍衛自己的清白」、「未來也將持續採取救濟手段去捍衛我的人格與清白」，總統蔡英文也稱林「要轉進另一個戰場，為自己的清白而戰」；教育部卻表示，截至昨日下班前並未收到申訴書，讓國民黨台北市議員徐巧芯忍不住大酸，網友也直呼林是怕「自取其辱」。

徐巧芯昨日在臉書發文表示，據了解，教育部截至昨日下班前仍未收到林智堅的申訴書，而台大已將林的碩士學位撤銷公告通發至全台大學，這讓她不禁質疑：「小智說退選是要捍衛清白，結果連訴願都不敢提？」

徐巧芯指出，林智堅自稱退選是因為「我要捍衛我的清白」，蔡英文也稱「小智退選去戰清白」，然而事實卻是，教育部並未收到申訴書，台大也已依法將撤銷學位公告通發，這點實在讓她匪夷所思。徐更舉出往例，之前林也說要參選到底捍衛清白，結果隔天馬上退選；三次不參加台大學倫會，被判抄襲再哭沒參加到；第一次參加中華學倫會，就上節目怪老師問太多。

此文獲得約2500個讚、近500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「再提就是自取其辱啦」、「很聰明啊，不然他要去被台大教授電到趴在地上爬不起來嗎？」「連申訴都不做到底要怎麼捍衛清白？靠側翼繼續顛倒是非嗎？」「善者不辯，辯者不善。每次都愛開記者會說的好聽，但卻做不到！」「因為中華估計也中了，要應付兩邊實在太累」、「起碼他學會不要再繼續丟臉了，等風聲過後又是一條好漢，還可以入閣當兩年官」。