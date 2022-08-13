111學年大學分發入學結果昨放榜，今年51所學校出現1萬4493個缺額，其中缺額前兩名分別是文化大學2378人、淡江大學1037人，加起來共3415人，讓網友好奇詢問說「大家不是都想留在北部念書嗎？怎麼會出現這麼多缺額？」對此，網友推測3大原因恐是影響招生的關鍵，分別是在北部念書很貴、科系太多導致冷門科系一堆以及距離市中心太遠。

一名網友昨在PTT上發文表示，少子化也太快了！淡江大學缺額1037人，大家不是都想留在北部讀書媽？很多大學會不會就在少子化的浪潮中消失？如果真的倒閉了，那以前畢業的學長姐怎麼辦？

貼文引起討論，網友們推測可能是3個原因導致的，首先是在「北部讀書很貴」，租屋金額4年下來超可怕。「北部生活費太高，光校外租屋4年差20幾萬」、「北部房租貴到爆，傻了才來北部唸書」。也有網友表示，淡江和文化大學距離市中心真的太遠，一個在淡水、搭捷運至少要1小時，另一個則是在陽明山上，要通勤去上課很麻煩。

另有網友指出，有些學校很多科系都很雜，蠻多冷門科系，因此有缺額感覺也很正常。「太多冷門科系」、「應是冷門到不行的科系」、「冷門系太多吧！尖端材料系肯定沒人聽過」、「現在很多大學的科系分太多太細了，有些念出來真的沒用」。