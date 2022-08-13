民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右二）今陸戰正式啟動，首場公開行程就與對手國民黨桃園市長參選人張善政（右五）同框。（蔡明亘攝）

活動現場，不少支持者上前與國民黨桃園市長參選人張善政（左三）合照。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政和民進黨桃園市長參選人鄭運鵬握手致意。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨接替前新竹市長林智堅角逐桃園市長選戰，今早在桃園市長鄭文燦陪同下，赴大溪參加全民健行活動，投入選舉首場公開行程，就與對手國民黨桃園市長參選人張善政首度同框，2人也握手致意，更在現場比拚人氣，替選戰新局勢揭開序幕。

鄭運鵬今日一早與鄭文燦前往大溪出席健走活動，在簽到處巧遇張善政，張也主動向2人握手致意，鄭文燦上台致詞時，向民眾介紹「剛出爐的」市長參選人鄭運鵬，也沒忘記邀請張上台，這也成為鄭運鵬參選後與張善政首次同台，一行人在台上與樂天女孩大跳暖身操。

健走出發後，鄭運鵬與鄭文燦在起點處向民眾打招呼，許多民眾紛紛擠向前要求合照，而站在另一側的張善政，也有不少支持者主動前來和他擊掌拍照，藍綠陣營比拚人氣，為桃園選戰新局勢揭開序幕。

鄭文燦受訪表示，今為鄭運鵬獲徵召第一天，桃園隊變換隊形非常快，將會迅速就定位，讓大家看見桃園隊的韌性與團結。至於首度和綠營對手鄭運鵬合體，張善政則說「很愉快」。