台人赴柬埔寨打工遭詐騙狀況頻傳，有網友表示身邊朋友被騙去柬埔寨工作，慘遭割舌虐待後，家人趕緊繳了30萬贖金，未料對方收到錢也沒放人，受害者更是失蹤2個月未見蹤影，名嘴楊月娥聞訊感嘆：「人生父母養，心都快痛死了」。

楊月娥表示沒有人喜歡被騙的感覺，眼見這麼多年輕人勇闖柬埔寨，不禁感嘆究竟是膽識過人還是有勇無謀?但仍確信他們絕非笨蛋，絕對是沒看見的盲點，才會落得這般下場，接著提及網路世界都會編織美麗憧憬，如今美夢破碎導致遍體鱗傷，像是被囚禁、性侵甚至被販賣都是真的，如何明智選擇做出判斷，避免喪失逃脫能力，畢竟硬碰硬是行不通，但總歸一句要先有命再說。

楊月娥強調都是人生父母養， 聽到後心都快痛死了，接著呼籲所有人：「誤上賊船，鞭長莫及，燦爛人生正要開始，千萬別踩坑」，對此，網友紛紛留言：「網路世界進步 ，卻也讓人心生病，很擔憂虛擬遊戲中，沉淪迷失的孩子，缺乏家庭的愛引導」、「柬埔寨的新聞....真的讓人看了很心痛」。