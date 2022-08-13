大陸觀察者網13日報導，大陸水利部網站12日消息，新疆維吾爾自治區西部9-11日普降小到中雨，最大點雨量巴音郭楞自治州巴音布魯克43毫米。受降雨及高溫融雪影響，塔里木河幹流及其支流葉爾羌河、阿克蘇河、渭干河等21條河流發生超警戒流量以上洪水，其中喀什噶爾河支流艾格孜亞河、渭干河支流木扎提河超過保證流量。12日12時，塔里木河幹流阿拉爾河段、英巴紮至烏斯滿河段仍超警戒流量。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英多次專題會商部署新疆塔里木河等流域洪水防禦工作，對暴雨、融雪型洪水防禦提出明確要求。水利部密切關注新疆雨情水情汛情，滾動會商研判，向自治區水利廳發出關於做好強降雨防範工作的通知，聯合中國氣象局發布山洪災害氣象預警，提醒做好防禦工作。

新疆維吾爾自治區水利廳及時啟動洪水防禦Ⅳ級應急回應，召開專題視頻會商會細化安排防禦工作，指導督導有關地方切實做好洪水防範應對，並兼顧洪水資源利用；向影響區內的各級責任人發出預警提醒短信4400多條，向危險區群眾靶向發送防範提醒資訊400多萬條；科學調度水工程，充分發揮控制性水利工程的防洪調洪作用，骨幹水庫削峰率達37.5％～57.1％，最大限度減輕下游防洪壓力。

塔里木河沿線各市州採取有效措施抗洪搶險，共投入搶險機械2萬8560台時、人工7萬0774人次、土石方95萬立方米等，完成維修、加固、搶護險工險段113處、175.77公里，有效保障了河道堤防和群眾生命財產安全。

新疆生產建設兵團分管領導組織召開調度視訊會，部署防汛關鍵期水旱災害防禦工作。兵團水利局先後派出多個工作組赴現場開展督導檢查，紮實做好各項防禦工作。