「隱藏著黑暗力量的鑰匙啊，在我面前顯示你真正的力量！現在以你的主人，小櫻之名命令你——封印解除！」還記得拿著魔法杖、喊出咒語、回收卡牌的美少女嗎？《庫洛魔法使》絕對是七、八年級生的共同童年記憶。劇情講述主角小櫻，因意外釋放封印中的魔法卡牌「庫洛牌」，為了防止卡牌造成世界災難，必須收回四散的卡牌。

在網路溫度計的人氣動漫網路口碑排行榜中，《庫洛魔法使》位居第28名，總聲量 5,467筆。開播至今25年，在PTT、Dcard上依舊經常被網友拿出來回顧，有人熱衷分享收集的整套卡牌、也有不少網友表示「長大才看懂劇情」等，帶你一起加入《庫洛魔法使》的3個熱議話題！

image source:《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行（2022/05/07~2022/08/04）

▲「庫洛魔法使」位居網路溫度計的人氣動漫網路口碑第28名。

熱議話題1｜衣服穿不完的魔法少女～

有「百變小櫻」稱號的小櫻，當之無愧是「魔法少女界」擁有最多衣服的女主角。大多魔法少女在設定上，幾乎都只會擁有一套戰鬥服，但《庫洛魔法使》的創作團隊CLAMP認為「在一部作品中只有一件服裝，那是很浪費的」，因此小櫻的每個魔法變身場景都是全新造型。

網友分享自己最喜歡的小櫻造型，有經典的粉色連衣裙、俏皮的藍色精靈服、華麗的晚宴白天鵝裝等，每集的服裝都會設計成「與庫洛牌形象相符的造型」來貼合劇情。因此不少雜誌或讀者投稿，紛紛讚賞《庫洛魔法使》「精緻的設計感」、「每次服裝都是獨一無二」。

另外，在故事中期還創作了虛構品牌「Piffle Princess」，設定為小櫻最喜歡的品牌，讓整體劇情更加生動又增添趣味。

熱議話題2｜超級前衛的少女漫畫，竟隱藏多對LGBT？

提起小時候的動畫「初戀」，《庫洛魔法使》中的三位男主角一定榜上有名。妹控又傲嬌的「桃矢」、溫柔的鄰家哥哥「雪兔」、並肩作戰又默默守護的「小狼」，以及超貼心好閨蜜「知世」，每次都替小櫻糾結到底要選誰～不過在動畫中，對於各個角色的情感關係著墨並不深，因而也經常引發網友熱議。

故事中小櫻曾告白過雪兔，雪兔則表示喜歡的人是小櫻的哥哥「桃矢」；小狼與小櫻從相愛相殺到兩情相悅，但小狼也曾喜歡過雪兔⋯⋯事實上，桃矢和雪兔確實為男男CP，而小狼是因為與雪兔有同源的魔力，才誤會自己喜歡雪兔。

而在漫畫中，溫柔善良的知世其實有表明，自己對小櫻的喜歡並非只是「友誼」，不過動畫版已刪除這部分。另外，還有三對師生戀，分別是小櫻的父母、桃矢和歌帆（小櫻的老師）、利佳和寺田老師。這也使義大利在引進漫畫時，評級為不適合兒童觀看，並改掉部分用詞。

不少網友對於《庫洛魔法使》中的各種感情關係表示「長大後看才發現很前衛」、「小時候真的完全沒察覺到，其實好不適合小學生看」，但也有人認為「親情友情愛情，都是愛」、「對小朋友來說，他們的喜歡就是喜歡，沒有什麼對不對的問題」、「小時候只是覺得不太懂，長大後覺得這樣演也很好啊！本來愛情就有很多樣貌。」

熱議話題3｜周邊商品超多收不完

故事中的庫洛牌、小櫻牌、透明牌，總共超過一百張，以及小櫻對應不同卡牌所使用的魔法手杖，都成為粉絲爭相收藏的紀念物，也因此小櫻被網友稱作是「動漫界最賺錢的蘿莉」。Dcard上有許多網友曬出自己的收藏，不僅有全套卡牌、漫畫，還有魔法權杖、玩偶、吊飾等，小櫻果然是實力「圈粉又圈錢」。

另外，今年適逢動畫版播出25週年，日本原作團隊也推出紀念書和多項周邊商品。不僅如此，《庫洛魔法使》也經常與品牌聯名，日本品牌mayla classic今年就推出超級小櫻風的高跟鞋。而剛在高雄結束的《庫洛魔法使特展》也即將在8/22～9/18插旗台中，喜歡的粉絲不要錯過此次《庫洛魔法使》特展快閃店！

熱播超過25年人氣不減！《庫洛魔法使》近一年網路聲量飆破3萬筆

雖然《庫洛魔法使》動畫開播至今已超過25年，但人氣及討論熱度卻從未衰減，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，《庫洛魔法使》近一年的網路聲量高達30,265筆。

其中，第一和第二高峰都與周邊聯名商品有關，可見死忠粉絲們對其支持度超高；另外，聲量第三高峰則是落在8月5日，《庫洛魔法使》官方宣布將到台中中友百貨舉辦「庫洛魔法使特展快閃店」，掀起一波熱烈討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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