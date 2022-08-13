前SM娛樂創意總監閔熙珍是KPOP界的傳奇人物，擅長打造獨特又前衛有個性的風格，曾設計過SM旗下藝人如少女時代、SHINee、f(x)、EXO和Red Velvet的服裝造型和專輯封面而廣爲人知。不久前，她親手打造的女團NewJeans正式出道，但有網友指出該團的海報概念和造型服裝有戀童傾向，且早在此次出道風波之前，閔熙珍就曾因其他原因被指戀童，近日她在採訪中首次對此指控作出回應。

閔熙珍陷入戀童爭議的原因，主要是她貼出的工作室照片中，牆上有一張金髮女孩裸胸照。隨後，有網友指出，閔熙珍過去參與製作SHINee第2張迷你專輯《ROMEO》時，成員Key的封面照是拿水槍往自己臉射的設定，雖然她回應表示是爲了體現「少年感」，但仍存在「會曲解想成別的話題」的爭議。此外，Red Velvet成員Yeri曾在閔熙珍IG貼文下留言一個嬰兒和一個愛心的貼圖，網友解讀認爲她是在暗示閔熙珍有戀童傾向。

閔熙珍親手打造的女團NewJeans已經正式出道。（圖／翻攝NewJeans官方Instagram）

近日，閔熙珍透過《韓國中央日報》否認所有指控，坦言戀童爭議出現時，她覺得非常荒誕不值得回應，所以並沒有在第一時間作出反應，但現在，她將會採取強烈手段，收集好證據對造謠的網友提告。至於工作室照片，「只是認識的人送的禮物」。