林智堅退選捍衛論文戰場 柯文哲酸「話術」：清白就不要退選

林智堅12日以傷兵姿態宣布退選，雖向大眾道歉，仍強調自己是轉向另個戰場捍衛自己的清白，就連蔡英文總統都發文強調，換立委鄭運鵬上陣是「運鵬戰桃園、智堅戰清白」，台北市長柯文哲今上午受訪大酸，若相信他是清白的，那就不要退選啊；並強調昨天道歉不像道歉，認錯不像認錯，都是話術。

柯文哲本周末將前往澎湖縣交流參訪，於松山機場受訪表示，以前笑稱要知道自己幹什麼壞事，去選舉一次就知道了，柯表示，選舉過程中當然有政治攻防，但凡事不能以個案去看，要做通案檢討，台灣已經沒有世界百大排名的大學，台大曾經進入又掉下來。柯直言高等教育要檢討，濫發學位要去解決，到底碩博士台灣需要那麼多嗎？學位迷思還是問題。

而提到換堅，柯直言該換就換，但民進黨中央包括蔡英文總統都說相信林智堅是清白的，那就不要退選。柯表示「政治上的話術怪怪，是就是，不是就不是，道歉不像道歉，認錯不像認錯，我對台灣造假的氛圍不太習慣。」而換上鄭運鵬選桃園，柯文哲笑稱網路哏圖寫「換掉抄襲的，但換上挺抄襲的。」

另外媒體問及陳時中用柯文哲當時的葉克膜、器官捐贈等案爭議類比論文，柯文哲聽聞後暴怒表示，「陳時中他不要老是要激怒我」，器捐案是2018台北市長選舉時，民進黨利用葛特曼製造出來的假案，拿出來類比真的是可惡，真的很想罵髒話。