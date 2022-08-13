向來很敢在社群媒體跟所有人嗆聲的籃網球星杜蘭特，這下子也知道自己踢到鐵板了！因為杜蘭特最近在社群媒體上發文，「出自對這項運動的尊重，我不會說2012年美國男籃是歷史最佳球隊，但該死的，這就是歷史最佳球隊。」卻馬上刪除貼文滅火。

畢竟這支號稱「夢幻十隊」的美國男籃代表隊，陣中擁有老大哥「小飛俠」布萊恩領軍，帶著杜蘭特、詹姆斯、韋斯布魯克、戴隆戴維斯、伊戈達拉、哈登、洛夫、保羅、安東尼戴維斯、安森尼與泰森錢德勒等人征戰倫敦奧運，陣容可說相當豪華。

事實上這支夢幻十隊也在倫敦奧運展現絕對主宰能力，以10戰全勝之姿拿下倫敦奧運金牌，不過說起史上最強的籃球隊，大部分人的印象還是1992年參加巴塞隆納奧運的美國夢幻一隊，畢竟當時夢幻一隊每場比賽都是摧殘對手贏球，最低勝分是32分。

所以為了避免自己的豪語遭到球迷圍剿，杜蘭特很快就把這則貼文刪除，代表在他自己內心當中也很清楚，要拿夢幻十隊跟夢幻隊的始祖夢幻一隊相提並論，恐怕還是有段不小差距，加上他最近為了想要離開籃網，已經引發不小風波與爭議，無須害自己陷入更尷尬的處境。