民進黨台北市議員簡舒培現身留言「5星市長、5星氣魄 犧牲個人、顧全大局，林智堅加油」，遭大批網友嗆聲。（圖／截自林智堅臉書）

桃園市長參選人林智堅昨日（12）召開記者會宣布退選，隨後在臉書刊出聲明稿全文，引發熱議。民進黨台北市議員簡舒培現身留言：「5星市長、5星氣魄 犧牲個人、顧全大局，林智堅加油。」卻慘遭破千人按下憤怒、嘲笑等表情，大批網友更留言狂轟，質疑她所謂的「5星」究竟是哪來的評比標準。

林智堅宣布退選後，在臉書發文表示，他為這段時間以來，因為論文風波造成的社會紛擾、學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，由衷的抱歉。

林智堅指出，過去他曾錯過學習的黃金時期，出社會工作之後，才繼續進修。但因他個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂，這些都是他不願意看到並深感抱歉的。

此文湧入超過1.2萬則留言，討論熱烈。其中簡舒培的留言「5星市長、5星氣魄 犧牲個人、顧全大局，林智堅加油」，湧入破千位網友按下憤怒、嘲笑等表情，紛紛留言回應：「這個5星到底從哪來？妳說5星就5星？」「那來的資格5星？不要昧著良心說話」、「抄襲5星級的市長很棒」、「以退選捍衛清白？退選就算了嗎？不！林智堅要留下來戰鬥！打一場獨立戰爭，消滅潑髒水的人吧！」「是呀犧牲個人，以免把全黨都拉下去陪葬！鬆了一口氣吧！」