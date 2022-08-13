保瑞(6472)第2季營收新台幣13.55億元，年增13.45%，季增21.25%，EPS3.52元，年增72.55%，上半年EPS達6.13元。保瑞表示，今年第二季營收不僅優於去年同期，也相較第一季成長。下半年起不僅北美業務團隊所帶進的新客戶會開始貢獻營收，上半年完成的併購案也將陸續展現綜效，整體營運表現樂觀。

保瑞近幾年透過自身成長與持續併購，快速提升CDMO量能品質與客戶規模，今年宣布收購伊甸生醫CDMO資產與併購安成國際藥業，更強化並擴大CDMO的範疇，從大分子到小分子藥物，保瑞可提供完整一條龍的服務。從過往併購實績來看，所有併購案自交割日起即挹注營收，並能迅速在半年至一年內完成CDMO的轉型與效能提升，快速展現效益。

保瑞表示，今年度各方面營運表現優異，在業務發展面，與既有客戶的合作穩定加乘，不僅成功調整代工價格，客戶的需求量與訂單量也持續成長；對內亦透過管理達到有效樽節營運成本的目標。除了營收開源、節流有成的雙項成果加持，新客戶的增加也是成長的關鍵。保瑞的北美業務團隊近日頻傳捷報，耕耘的客戶今年開始陸續貢獻營收，業務佈局展現綜效與成果，其中一美國客戶旗下新劑型新藥目前已經進入技轉階段，未來將分別在竹南及加拿大廠進行量產；另與美國藥廠Evofem合作，由保瑞加拿大廠代工的全球第一、也是唯一不含荷爾蒙的處方避孕藥Phexxi，預計也將在Q4開始帶入營收，業務拓展開花結果與併購後的效益，都可望為保瑞下半年帶來強勁的營運動能。