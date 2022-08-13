俄羅斯塔斯社（Tass）今天引述一名高官說法報導，俄國警告美國，如果宣布俄國為「支持恐怖主義的國家」，兩國外交關係將嚴重受損，甚至到達可能決裂的程度。

塔斯社報導，俄羅斯外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiyev）說，如果美國聯邦參議院按計畫針對俄羅斯，這將代表華府已跨越界線，讓關係陷入無法挽回的局面。

兩名美國聯邦參議員尋求通過法案，要認定俄羅斯為支持恐怖主義的國家，他們上月訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論這項法案。

塔斯社報導，達爾奇耶夫說，如果法案通過，這將「對雙邊外交關係造成最嚴重的連帶損害，到達降級甚至決裂的地步」。

他還表示已為此向美方提出警告。

由於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，拉脫維亞國會昨天認定俄羅斯為支持恐怖主義的國家，呼籲西方盟國對莫斯科祭出更全面的制裁。