八點檔女星星卉去年自曝接種了兩劑AZ疫苗，她原以為聽旁人說第二劑副作用反應會較輕，未料後來還是因為身體不適掛急診，讓她忍不住語重心長提醒大家：「別人沒事不代表你沒事」。近日她接受專訪，透露依規定接種三劑疫苗後，竟遇上停經的後遺症，「好朋友已經快一年沒來」，令她相當擔心更年期提早報到。

46歲星卉去年8月透露打了第一劑AZ疫苗，雖然不像別人所說「身體被車子撞到」，但星卉身上出現的副作用也不少，直言：「從昨天半夜開始，我就一直發高燒，頭部很痛，大家說的肌肉酸痛，我覺得很像剛拍完很大場的一場戲，身體出現的全身酸痛。」幸好幾天後逐漸康復。

之後星卉依規定再度接種第二劑疫苗，聽很多人說打AZ是先苦後甘，她也以為應該第二劑反應會沒什麼，沒想到工作中還是因為身體不舒服進了急診室，使她忍不住呼籲：「別人沒事不代表你沒事，請多喝水多補充維他命C，有嚴重狀況請馬上就醫」。

據《聯合新聞網》報導，自許是防疫資優生的星卉去年10月打完第二劑疫苗後，除了進醫院，還發生生理期沒來的現象，至今大概已經10個月沒出現生理期，她原本以為只是自己工作太累，沒想到今年初打完第三劑後還是不見生理期報到，她聽旁人說打了疫苗多少都有經期變亂的現象，醫生告知她有護理師也有相同症狀，請她耐心等待，讓星卉苦笑說：「真的會懷疑人生」，非常憂心是否真的提前進入更年期。