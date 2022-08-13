太尷尬!一名人夫瞞著老婆偷偷跑去買春，沒想到一見到買春女，驚覺對方竟然是「兒子的初戀女友」，讓該名人夫當場傻眼，想到自己兒子竟被女友蒙在鼓裡，一時間不知道自己要如何開口讓兒子知道這殘酷的事實，只好上網問網友要怎麼讓他們倆分手？原PO說，兒子並不知道女友為援交妹，覺得有必要知道讓他知道，但又怕買春一事被老婆發現，只好暗中尋求網友們的建議。

一名父親在「匿名公社」發文求助網友們幫忙出點子，表示自己上個月瞞著老婆去買春，結果對方為兒子的初戀女友，因為曾經看過兒子和對方的合照，他非常肯定是同一個人；原po表示自己的兒子對他女友的工作內容並不知情，只知道對方是半工半讀，這讓原PO不知如何是好，一方面不忍心兒子被矇在鼓裡，另一方面是一旦將此事告訴給兒子，可能會被他老婆知道自己去買春過被鬧離婚，貼文一出引發網友熱烈的討論。

人夫發文求助網友意見。(翻攝匿名公社)

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「援交妹也還好吧？問題是你結婚了還去買春 這個感覺比較沒品」、「援交妹怎麼了嗎？有問題的是你吧？」、「帶兒子一起去」、「還沒論及婚嫁的話就算了吧！」、「恭喜你，解鎖與兒子共用任務，已羨慕」。