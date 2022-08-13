勤誠(8210)股價近期價量齊揚，技術面呈多頭排列，周五收盤創近5個月來新高。勤誠累計上半年營收48.7億元，年增17.2%，創歷史同期新高；歸屬母公司稅後淨利4億元，年增32.8%，毛利率為18.81%，營益率為9.28%，EPS達3.36元。

勤誠第二季合併營收為新台幣27.8億元，年增19%，歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.8億元，年增55.8％；每股稅後盈餘（EPS）2.31元；勤誠表示，終端客戶的需求旺盛，訂單能見度高，雖第二季將近一半的時間受到封控影響，目前受到的衝擊已回穩，公司將持續關注未來環境變化，並同步優化三廠間的合作模式，第三季營收可望優於第二季，全年營收成長深具信心。

在營收成長之際，勤誠面對變化快速的外部營運挑戰，公司持續透過策略性採購、價格協商與內部效率調整等方式改善獲利表現，期許各項優化措施於下半年發酵，下半年毛利率可望優於上半年，審慎樂觀看待全年表現。此外，面對終端應用的持續多元化，公司亦積極提升研發能力，預期推出多款產品，涵蓋雲端、高效能運算(HPC)、AI、5G邊緣等應用，針對少量多樣的客戶需求，勤誠持續著重伺服器機殼模組化設計，更快速打造多元產品組合，因應未來趨勢並強化產品競爭優勢。