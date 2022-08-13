前新竹市長林智堅昨宣布退出年底桃園市長選舉，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱民進黨台北市長參選人陳時中「瞎挺」林智堅翻車，陳時中回嗆，蔣萬安消費這件事情夠了，蔣萬安13日上午反轟，國家整體的學術倫理、大學自治，過去幾周被民進黨消費、摧殘，「這才是真的夠了！」

蔣萬安13日上午前往內湖碧山巖參拜，他表示，林智堅退選只是讓民進黨換一個人繼續選下去，但是民進黨對於踐踏學術倫理、摧殘教育沒有任何認錯，也更沒有道歉，蔡英文總統擔任提名人，之前甚至傾全黨之力對抗台大、不相信台大，她最應該應該出來向全民道歉。他強調，沒有道歉就沒有原諒，換了一個人或許一時轉移焦點，但無法讓人民忘記，這段時間民進黨幫派式的瞎挺林智堅的過程。

至於被陳時中批評不要說道路找不到，沒有市政的願景就消費個人，蔣萬安加重語氣怒斥，國家整體的學術倫理、大學自治，過去幾周被民進黨消費、摧殘，「這才是真的夠了！」蔣更反酸「他連採購疫苗的路都沒找到。」

蔣萬安說，這次是換堅不是換中，陳時中不用這麼氣噗噗，陳時中的說法只是說每個人批評林智堅論文抄襲就在消費林智堅，陳時中到現在還是相信林智堅、不相信台大，沒有獨立判斷能力，他自己昨天才提出如何優化雙北公共交通運輸服務「你忘了嗎？」

此外，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰分析，蔣萬安拉不動台北市副市長黃珊珊的票，蔣萬安僅說，今天來到碧山巖看到台北天際線，未來會有更好目標，民調就是參考，台北每一區都重點耕耘的區，紮實站穩腳步，民調放在心上，但是雙腳持續勤走，就是他的風格。

對於北北基桃造勢，蔣萬安也說區域治理一定是未來方向，昨天跟雙北討論，跟新北市長侯友宜有共識「雙北運輸委員會」，北北基桃更是完整的區域，接下來跟各個縣市黨籍提名人，提出市政願景為市民朋友好好努力。