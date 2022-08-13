UFC終極格鬥聯盟總裁懷特（Dana White）最近槓上了網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul），保羅批評UFC壓榨格鬥拳手，要求懷特給拳手提高酬勞。懷特本周在GQ Sports「有問必答」節目中提到，UFC現在的酬勞是非常合理的，還說太多的金錢反而會毀掉一個行業，例如職業拳擊。

懷特說：「相信我，這些傢伙都拿到了合理的報酬，他們賺多少就分多少，他們從付費收視的利潤抽成，而且利潤有分配給所有拳手。UFC沒有太多的狗屁事給你們談論，我們過去22年在業界的成就是非常驚人的，史無前例，從來沒人能做到的。你們總是找事情來酸，拳手也是一直都想賺更多錢。」

綜合格鬥界（MMA）史上最成功的團體就是創立於1993年的UFC，市值超越第2名的ACA兩倍。2016年，UFC以40億美元（新台幣1200億）轉手給美國好萊塢經紀公司WME-IMG。雖然兩年前一度受到疫情影響而停賽，UFC復賽之後很快又重新振作。

傑克保羅在推特寫道：「沒有一個大型體育聯盟像懷特與UFC給運動員那麼少的酬勞，如果你看不出來，那你就只是懷特的羊群而已。他們不斷吹牛連續21場賽事爆滿，卻從不考慮幫拳手提高收入，給予他們醫療照護與平分利潤。」

美國的大型聯盟例如職棒和職籃，選手薪資總和為整體營收的40%至50%，但是UFC只有20%。底層拳手每場1萬美元，打贏再拿1萬美元獎金，外界估計懷特個人的淨資產達到5億美元。懷特也嗆說：「如果你們不爽，請自己創立一個新的格鬥聯盟。」