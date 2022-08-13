高雄仁武分局日前接獲線報，指稱一名毒品通緝犯躲在轄內，九曲派出所員警立刻前往埋伏查緝，經確認該名通緝犯藏在家中後，員警敲門經過家人同意下進入屋內查看，未料該名通緝犯竟反鎖在廁所內大喊「媽媽、媽媽」數分鐘求救，還要姐姐陪同才願意出門，最後在媽媽勸說下，全身發抖乖乖就逮，狀況讓員警看得直搖頭。
根據警方調查，本月11日11時許，仁武分局九曲派出所接獲線報，謝姓通緝犯(25歲)疑藏匿轄內，於是派員前往該址查訪，因戶內人口單純，警方在外觀察有男性衣鞋，研判謝姓男子在內，經謝母同意入內查看，發現謝男刻意躲進家中廁所。
警方逮捕過程中，謝男神色緊張雙手發抖，躲在廁所中一直呼喊媽媽，連續喊了至少十餘聲，還要姐姐前來安撫情緒，經謝母在現場曉以大義後，謝男最終配合警方，抖著身軀乖乖就逮，警方訊後全案依毒品通緝移送臺灣橋頭地檢署偵辦。
仁武分局呼籲，長期施用毒品，害人害已，輕者傷身傷財，重者違法害命，請拒絕毒品，勇敢向毒品說「不」。
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