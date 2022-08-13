華南產險繼「車險理賠行動化」和「智能客服」等得到新型服務專利認證後，該產險自力研發的「大數據團體傷害險降損報價智能系統」日前已取得金融科技專利。華南產險表示，該智能報價系統可縮短核保評估和作業時程，對於提升該公司團體傷害險的業務將更具競爭力。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，華南產險自去年2月起即著手研發「大數據團體傷害險降損報價智能系統」，並於今年8月通過專利申請，是產險業前驅針對團傷業務進行結構分析，並藉由智能模組報價、提升作業效率的公司。

華南產險「大數據團體傷害險降損報價智能系統」在開發前進行了大量資料的調查研究，以內部資料庫進行大數據分析，推出的降損智能報價模板可將傷害險主力商品重新組合，核保人員可藉由該系統平台快速取得多元資訊，提供團傷客戶合理的報價，縮短客戶等待及評估核保時間。

林適祺表示，該項智能模組的運用，可節省核保評估、文書作業及專案報價時間，提升公司內部作業效率，使公司團傷業務更具競爭力；而快速作業不僅縮短了核保作業時程，也間接提升客戶服務品質，合理報價並有助於降低損率，回歸市場機制，風險控制得宜對於之後團傷費率將更有彈性空間，對於企業和客戶可謂雙贏。