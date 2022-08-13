行政院長蘇貞昌13日前往南投縣視察「埔里水源地兒童共融公園預定地」前，針對外界關心林智堅退選，是否延攬林入閣？蘇貞昌表示，選舉應該是候選人比較政見，但這段期間因論文失焦、節奏亂了，林智堅爭取清白退出桃園市長選舉去力爭這一點、予以尊重，民進黨提出最資深、歷練最完整，對中央最了解的鄭運鵬出征，反守為攻，是正確決定。希望台灣選舉向上提升，一起加油。

針對媒體提問，夏立言近期出訪大陸，但藍營內部反彈聲浪高，包括侯友宜、盧秀燕都說不適當，是不是成了大陸樣板？蘇貞昌說，大陸用軍機、軍艦、發射飛彈、假訊息，一再地騷擾台灣，破壞區域和平，全世界都予以譴責，力挺台灣時，竟有組團夜奔敵營，混淆觀感，對國家何以交代。

蘇貞昌指出，國民黨提名要選舉的人也知道主流民意所在，都紛紛站出來反對，那就不知道國民黨主事者到底圖的是什麼？到底想去交換什麼？應該懸崖勒馬，對於惡鄰外敵入侵應該舉國一致、團結對抗，台灣人面對壓力不屈服，團結一致對抗外敵，絕對沒有所謂夜奔敵營，還能得到人民認同的事。