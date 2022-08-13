台南市長黃偉哲體驗全家智慧零售電動車提供的便捷購物流程。（市府提供／洪榮志台南傳真）

全家便利商店發表全台首輛智慧零售電動車，台南市長黃偉哲感謝業者響應綠色城市願景。（市府提供／洪榮志台南傳真）

全台首輛智慧零售電動車（FamiMobi）在南科管理局發表，台南市長黃偉哲應邀前往體驗便捷的購物流程時，感謝全家便利商店響應政府能源轉型政策，透過推廣智慧零售車，以運輸電動化為基礎結合科技零售元素，實踐科技零售與綠色運輸的跨界創新概念，公私合作共同打造綠色智慧城市。

這場智慧零售電動車發表會，除了黃偉哲外，國家發展基金管理會副執行祕書蔡宜兼、南科管理局局長蘇振綱與副局長鄭秀絨、全家便利商店總經理薛東都、公信電子總經理吳惠瑜，以及多位地方民意代表都到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，極端氣候帶來的影響迫在眉睫，台南持續努力推動綠能政策，感謝全家便利商店響應綠色城市目標，選擇在台南推出全台首輛智慧零售電動車，不僅實踐科技零售與綠色運輸的跨界合作，更打破傳統零售服務場域的想像，也期待未來智慧零售電動車能漸漸普及，在增進銷售效率的同時，也兼顧環保效能，相信在南市府、企業以及市民的努力下，達成2050淨零碳排的目標指日可待，共創低碳大台南新願景。

全家便利商店總經理薛東都也說，全家積極運用科技對應顧客需求，先後透過科技概念店、科技簡配店展開測試，進而尋找科技零售的未來樣貌。此次全家的智慧零售電動車，透過台南市政府的協助，以沙盒實驗模式實踐科技零售與綠色運輸的跨界創新概念，為零售業首發的電動車商店。

薛東都強調，未來更將靈活運用大數據，透過「以車找人」的移動新零售服務，打破傳統對零售服務場域的想像，還將持續展開數位布局，運用會員資料庫與大數據分析，精準掌握消費偏好與人流購物熱區，透過「以車找人」的未來式科技零售服務，打造新行動便利商店。

市府經發局長陳凱凌認為，陽光電城及低碳城市已是台南的城市標誌，綠電的推動，也因應歐盟及許多國際大廠對綠電的迫切需求，讓台灣的產品，在全球市場維持頂尖的競爭力，增加國內外大型企業前來台南投資的意願。

陳凱凌還指出，此次全家便利商店與聯電攜手，整合國內電動車供應鏈打造的智慧零售車，在南科作為全台首發試營運據點，不僅展現台灣科技零售與綠色運輸概念的嶄新運用，更獲得市府及南科管理局的大力支持，透過產官合作攜手創新，共同向台灣2050淨零轉型的目標邁進。