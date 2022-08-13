馬來西亞女星李元玲是大陸鋼琴家李雲迪徒弟，因一手好琴藝被封為鋼琴女神，然而她不僅有才華，還有前凸後翹的完美曲線，而這一切其來有自，她平時也勤於分享健身花絮。常秀性感裸露裝扮的她，近日跟朋友聚會難得挑了件保守的衣物，不僅沒露事業線還超高領，但緊身設計還是讓她沙漏型的性感S身材一覽無遺，還有人讚她胸型太完美，連女人都羨慕。

33歲李元玲人美又有才華，傳聞曾得到英國伯明罕音樂學院音樂學士學位，還會古典音樂也會芭蕾舞，代表作品是電影《盂蘭神功》、《辣警霸王花》，先前她曬出拚命健身的結果，體脂肪只有12%。去年底她的恩師李雲迪捲入嫖妓風波，讓李元玲也被牽扯，外界好奇兩人關係？當時她斬釘截鐵回應：「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice，從來沒有越界師生關係。」

李元玲穿緊身洋裝，性感S曲線一覽無遺。（圖／翻攝自cathrynli IG）

今年4月，李元玲自曝遇到渣男，並上傳和前男友的合影，寫下「渣男Alert（警報）」，透露兩人交往期間對方跟她的女生朋友曖昧，還威脅李元玲不准公開她的醜事，讓李元玲直說：「我警告所有的女性不要中他的圈套，他現在還在跟多位女孩調情，但總是告訴別人自己單身。」並無奈強調自己因此已經很難再相信男人。

隔月，李元玲在IG限動曝光有名41歲男網友徵友的截圖，對方稱希望新女友要長得像李元玲或林明禎，脾氣好，年紀要在28歲以下，還要D罩杯以上、身高160公分以上，令李元玲忍不住狂酸：「好好笑哦」、「祝你早日脫單吧！」