大陸電信設備巨頭華為遭美國前總統川普制裁後，真的只剩下半條命！華為公布2022 年上半年經營業績，淨利潤暴減逾50%，面臨最難具挑戰性的一年，此前華為被美國列入黑名單，不僅智慧手機業務幾乎完全消滅，其他業務也受重創。大陸網民哀嘆，如果華為拿不到「先進製程晶片」的重要利器，情況恐怕會越來越嚴峻。

華為公告表示，2022 年上半年，營收3016億元人民幣、年減5.9%，淨利潤率5％；其中，運營商業務收入為1427億元，企業業務收入為547億元，終端業務收入為1013億元。淨利潤為150.8億元，遠低於2021年上半年的313.9億元，年減超過50%。

發言人坦言，今年上半年淨利潤下降的原因是其業務規模不斷縮小，包括智慧手機在內的設備業務部門銷售額占華為總收入47%，跟去年同期相較出現萎縮。

華為輪值董事長胡厚崑在一份聲明中提到：「雖然我們的終端業務受到嚴重影響，但ICT（信息與通信）基礎設施業務保持穩定增長。」

《華爾街日報》報導，消費者業務收入較去年上半年的25.3%小幅下降至25%，該部門銷售智慧手機等設備；企業業務部門收入從去年同期的27.5%成長至28%，該部門向政府和企業銷售軟件和雲服務等產品，對外國晶片和其它零組件依賴程度不高。

報導指出，2019年5月16日，美國政府認定華為參與違反美國國家安全活動，將華為及其位於26個國家和地區的68個相關企業都納入出口管制黑名單，之後又有兩波共84家華為關聯企業被納入美國出口管制清單。

美國禁止華為使用美企的關鍵技術，因此華為無法從高通取得最先進的晶片，在禁售令之下，華為推出的新手機無法再裝置Google 行動服務（GMS），此一重拳幾乎打趴華為海外手機銷售。

如今，拜登政府近日通過晶片法案再度讓華為感受到壓力，可能會使其難以進入全球半導體供應鏈。

數碼視頻自媒體大V果仁兒科技發博文哀嘆道，「今年上半年華為營收為3016億元，淨利潤率只有5.0%，下跌真的很嚴重，被制裁的影響太大了，現在看來造車對華為的幫助也是非常有限，如果突破不了晶片上的封鎖，情況恐怕會越來越嚴峻。」