國民黨新竹市長參選人林耕仁周末依舊馬不停蹄，13日參加竹運盃活動，針對中華大學即將公布林智堅論文審查結果，林耕仁表示，日前竹科管理局公文指擁有著作權，相信學校會就主、客觀的證據去衡量，也尊重學校的審議結果。

林耕仁13日在市議員陳啟源、陳慶齡、陳治雄、黃美慧、吳青山、議員參選人陳清智、徐美惠陪同下，參加竹運盃全國輪椅網球公開賽暨傷健融合賽暨身心障礙者義診活動。

繼台大之後，接下來中華大學也將公布林智堅論文審議結果，林耕仁表示，中華大學的審議委員會依照既定程序在進行，而科管局公文表示擁有著作權，林智堅也有到現場為自己辯駁，相信學校會就主、客觀的證據去衡量，應尊重學校的審議結果。

至於林智堅宣布退出桃園選戰自稱「傷兵」，林耕仁則說，「林智堅怎麼會是傷兵？」他認為這種說法很難讓人認同，台大論文抄襲是鐵一般的事實，應該是因新竹棒球場缺失導致本季報銷的林哲瑄，才是真正的傷兵。

此外，高虹安因違反防疫規定被裁罰3000元，林耕仁則說，新竹市衛生局是依據事實認定，高委員也承認違反防疫規定，政治人物跑攤行程難免，尤其今年是選舉年，會有很多行程要參加，認為還是要特別注意防疫規定、遵守防疫規範。