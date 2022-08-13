香港醫務衛生局長盧寵茂今表示，新檢疫安排運作總體順利，抵港人士要在酒店檢疫7天，代價高但達不到效果，強調調整政策並非「躺平」，是希望精準抗疫。他又表示，檢疫政策改為「3＋4」，可增加檢疫房間供應，讓更多人來港，預計抵港人士會增加6至8成，當局進一步改善機場入境流程，昨日起強制入境人士在登機前完成網路健康申報，透過手機程式登記檢疫酒店等資料，並取得綠碼，以節省覆核時間，降低交叉感染機會。

至於會否進一步將檢疫安排改為「0＋7」，盧寵茂表示，需要有數據支持，並考慮疫情發展，強調循序漸進調整政策才是負責任做法。他又說，理解展覽業對於「黃碼」人士不能參加展覽活動有意見，但政府要考慮活動人流，並有數據證明傳播風險低，才會調整安排。

對於有外傭僱主希望可選擇讓外傭在酒店完成7天檢疫，盧寵茂強調檢疫酒店安排不存在彈性，入住人士受法例限制出行，若醫學監察人士繼續留在酒店，安排上會有困難。