截至13日10:30的投票結果。(取自Line Today)

網友留言。(取自Line Today)

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴，在台大審定其抄襲後，綠營昨(12日)「換堅」止血，由立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。社群平台昨起進行一項民意調查，詢問民眾「你認為『堅下鵬上』，對綠營整體選情的影響是？」截至今(13日)上午10時30分止，有4.8萬人投票，其中有38.96%民眾認為重傷選情，其次為26%的人認為沒有影響。

《Line Today》12日起展開一項民調，詢問民眾「你認為『堅下鵬上』，對綠營整體選情的影響是？」截至今(13日)上午10時30分止，有38.96%民眾認為重傷選情、26%的人認為沒有影響、14.09%的人認為大大加分、11.12%的人認為有點傷害，另有9.83%的人認為有點加分。

另外，還有網友在投票頁面下方熱烈討論，有人說「有差別嗎？」「會投給他們的，還是會投吧」、「沒差別啊！反正蔡總統一樣會重用林智堅」、「不要退選啊…戲太快結束了」、「不是選到底嗎，換什麼」。