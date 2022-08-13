高英軒近期事業得意，演技備受肯定。（三禾行銷提供）

出道20年的高英軒上月以賣座驚悚國片《咒》獲台北電影獎「最佳男配角獎」肯定，近期正投入舞台劇《沒有人想交作業》，奪獎後帶旺演藝事業，與女友也穩定交往3年多，看似立業成家最好時機點，不過高英軒日前接受專訪時表示還沒有結婚計畫，「目前就是開心生活、相處，做最好的室友！至於小孩？不用，我沒有想要生小孩。 以前20、30歲幾想過，但已經過了想結婚想有孩子的年紀，未來是否還會想不知道，但目前是沒有」。

他與原本是英文老師的女友近年分別投入大力士、女子健美比基尼組比賽，他說，如果之後戲約來了、工作多了，也會擔心能否維持訓練生活、兼顧陪伴女友與家人時間？因為時間相對會被工作剝奪走，單身時還沒關係，如果結婚就更需要為對方考量是否影響生活。

高英軒坦言，得獎讓曾經懷疑自己「做人失敗」都沒朋友的他發現：「其實我被很多人愛著！」但獎項包袱、壓力也跟著來，「以前我可能會不按常理另闢蹊徑演出我喜歡的樣子，『玩』得很開心，但未來會有負擔，不能再用太玩的心情去面對任何演出，以免被誤會成亂演！」他期許自己不會被獎座「拉走」，不會變得太在意一定要演好、時時擔心是否演不好，「如果我做得不完善、演出有破綻，會不會就被說成其實我也沒什麼？這是我現階段要面對的問題」。因此他現在的「作業」，就是得重新靜下來、好好面對每一個要完成的角色。

他在演藝圈苦熬多年，首度獲得獎項肯定後，莫子儀、梁正群等許多圈內好友都為他喜極而泣，比他情緒還激動。他透露之前宣傳《咒》時有次受訪時講到痛哭，「我讓莫子儀等我入圍、上台領獎等這麼久！我一直懷疑是否自己沒有做好表演這件事，覺得自己做得不夠好，才會讓他失望、久等」。

高英軒過去常在偶像劇、華劇演各種壞人、反派，儼然「壞人專業戶」，他說，「其實我內心是個很柔弱的人，我不是一個壞人，也常為很多事情打抱不平！」 雖然經常演壞人，他卻一直希望自己能保持像孩子一樣的好動、活力，不會被角色的負面情緒往下拉，「從角色心態上看，他們從來不是壞的。好壞是用道德評判，如果是在自己的角色狀態內，則問心無愧」，雖然某些網路酸民的評論的確偶爾會影響心情，但他詮釋複雜角色時的態度，「劇本來了就處理，處理完了就演出來」，很少會把負面情緒帶回現實生活。