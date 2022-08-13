金鶯游擊手馬泰歐(右)單場5支安打。（美聯社）

光芒與金鶯13日的系列賽首戰，金鶯以10比3大獲全勝，光芒在最後1局放棄比賽，結果內野手張育成又被叫上去投球，大聯盟生涯第2度登板投球！張育成負責處理第9局上半，被敲3安失1分（犧牲打），其實跟前面幾位「專業投手」沒有差別了。

兩屆美聯賽揚獎投手克魯伯（Corey Kluber）本季在光芒出賽22場，獲得7勝7負、自責分率4.40。此戰他先發5.2局被敲10支安打失掉7分，包括首局1發陽春炮。他最後的輝煌是在2018年投出20勝7敗、2.89自責分率，之後因為受傷，他再也找不回昔日身手。

Mateo making it look easy 👀 pic.twitter.com/F1LuZBEYbT — Baltimore Orioles (@Orioles) August 12, 2022

金鶯打得不亦樂乎，全隊19支安打，4人繳出3安猛打賞。游擊手馬泰歐（Jorge Mateo）更演出誇張的單場5支5，依序是兩支二壘打與3支一壘打，最後一支是打中了張育成的時速64公里「曲球」。二壘手歐多爾（Rougned Odor）也有4支安打。

張育成擔任先發二壘手被排在第5棒，可惜4打數掛零，被三振1次。光芒僅有5支安打，第6局才由阿羅薩雷納（Randy Arozarena）轟出兩分炮打破鴨蛋。光芒連續3位投手燈坂都有失分，第8局打完金鶯領先6分，達到野手登板的門檻，因此又是張育成上去投球，結果張育成和前兩位牛棚投手一樣都只被打了1分，自責分率下降到13.50。