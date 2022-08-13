「男女豬仔」遭囚被押銀行開戶 警見註銷車牌當街驚險救出 (警方提供)

北市大安分局羅斯福路派出所員警執行巡邏時，於路旁發現1輛自小客車停放在羅斯福路三段上的中國信託，一查後發現竟是註銷車牌，員警立刻上前盤查，立刻上前盤查，又發現車上坐著一名通報失蹤女子以及另外2名男子，女方向警方透露，因求職被當「豬仔」囚禁，警員立刻將3人帶回派出所。

大安分局羅斯福路派出所日於大安區羅斯福路三段某金融機構服勤時見一車牌註銷之自小客違規停車，經查副駕駛羅姓女子為失蹤人口，羅女見警方出現，立刻並向警方說自己遭詐騙集團囚禁月餘。

又發現車上坐著一名通報失蹤女子以及另外2名男子，女方向警方透露，因求職被當「豬仔」囚禁，警員立刻將3人帶回派出所。

羅女表示，自己因求職從苗栗來台北，但是卻被詐騙集團當成「豬仔」，與車上另名4陳姓男子一起被囚禁在林口的一處民宅，現場則遊開車的57歲的吳姓男子看管，案發時是因遭強押至銀行辦理貸款才前往此處，警方現場立即將吳姓駕駛及兩名被害人帶返派出所，全案依詐欺、妨害自由等罪嫌送辦。

羅女聲淚俱下說，她誤信詐騙集團「高薪」的騙局，將身分證以及存摺等東西交給詐騙集團，最後慘被控制淪為提款車手，甚至還用2人名字前往銀行辦理貸款。

大安分局呼籲，現行詐騙猖獗，資訊不明的網路求職或非法貸款管道均為詐騙陷阱，民眾應對此類訊息更加審慎判斷，切勿因此被迫加入詐騙集團，警方也將持續全力打擊詐欺犯罪，尋根瓦解詐騙集團，保護民眾安全。