台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)召開董事會，通過第二季合併營收為新台幣11.67億元，年成長17.10%，累計上半年合併營收為23.19億元，年成長36.06%。上半年稅後淨利1.15億元，年增率171.24%，每股盈餘1.45元。

久陽指出，今年上半年因各國基建政策、俄烏戰爭等影響，全球鋼鐵市場供需吃緊，在接單部分，年成長7.56%，加上原物料、運費持續上漲，價格走高的狀況下，帶動螺絲本業成長。出貨部分，受惠於歐盟對大陸課徵反傾銷稅轉單效益陸續浮現，加上先前導入5G AIoT系統，優化產線稼動率、製程及包裝速度，使出貨順暢，同時配合集團聯合採購策略，降低原物料成本，上半年毛利率自去年3.9%一路攀升到今年的9.62%，年成長146.67%，上半年度整體表現亮眼。

久陽第二季營收11.67億元，年增17.10%，營業毛利0.98億元，年增125.24%，營業利益0.49億元，年增295.35%，稅前淨利0.44億元，年增28.56%，稅後淨利0.38億元，年減19.96%，每股稅後盈餘0.54元，相較去年同期0.65元下滑。

久陽上半年營收23.19億元，年增36.06%，營業毛利2.23億元，年增235.45%，營業利益1.27億元，年增2552.71%，稅前淨利1.41億元，年增478.83%，稅後淨利1.15億元，年增171.24%，每股盈餘1.45元，相較去年同期的0.63元大幅成長。

久陽董事長孫正強表示，子公司榮福公司因設備升級、維修所需之設備陸續購入，加上突發性破管事故及年度停爐歲修影響，上半年度營運不如預期。孫公司台鋼能源受惠於集團內再生能源案廠的建置、維運業務及新業務開發，年成長433.78%，成長動能強勁。

孫正強表示，螺絲本業打造4.0智慧工廠，強化營運體質，轉投資事業積極擴展業務量，營運雙主軸策略發揮綜效，為集團創下佳績。