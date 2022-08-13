最近有個大陸男團意外走紅，他們稱自己為「ESO」。該團體以模仿、惡搞EXO為影片内容，經常扮演團員突然退團的搞笑劇本，獲得不少關注。近期ESO熱度高漲，似乎有意向正式出道，還有粉絲替ESO成員報名綜藝節目，引發了部分網友不滿。日前路哈回應網友的攻擊：希望不要隨便詆毀一個人。

ESO團員包括「鹿哈」、「黃子誠」、「王俊卡」、「易烊干洗」、「權酷龍」，分別對應的是鹿晗、黃子韜，以及TFboys的王俊凱、易烊千璽，還有韓團Bigbang成員G-dragon。有的網友很喜歡這樣的「惡搞」，認爲在娛樂至死的當下，用流量打敗流量是一種很好的反擊，正好讓大家理智追星。但也有網友認爲，這樣的行爲對明星的形象造成損害，侵犯了明星的權益。

鹿哈回應上節目一事。（圖／翻攝自 鹿哈 ESO微博）

鹿哈回應上節目一事。（圖／翻攝自 鹿哈 ESO微博）

伴隨著團隊準備出道，以及鹿哈被熱心網友報名參加節目後，部分網友不滿達到了頂峰。「我一個不喜歡鹿晗的都看不下去了，這不是在抹黑鹿晗嗎」、「別蹭了，再蹭就不禮貌了」、「就會騙流量變現，真噁心」。

鹿哈請網友不要攻擊他們的家人。（圖／翻攝自 鹿哈 ESO微博）

隨後鹿哈發表聲明，稱自己並不知道是誰幫自己報名節目，而且自己很清楚自己的定位是模仿者，是贋品，本身就是爲了大家開心。他認爲自己沒有做犯罪的事，也沒有傳遞負能量，不理解爲什麽會遭到攻擊，「我們也沒裝可憐，世界上很多人都很可憐，所以我們才要更加努力。」但仍舊有不理智的網友攻擊其家人，昨（12）日鹿哈再次懇請不要攻擊家人，並祝福大家天天開心。