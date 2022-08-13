中方外交部發言人汪文斌12日在例行記者會中回應裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事時談到，她如果真正在乎民主與人權的話，應該要去訪問阿富汗、伊拉克，敘利亞和利比亞，向數十萬死在美軍砲火下的無辜百姓懺悔。

北京認為，裴洛西訪台顯然是官方性質的訪問，在於挑動兩岸對立，干涉中國內政，性質極為惡劣。中方表示，他們從捍衛自身主權和領土完整出發，站在維護不干涉內政這一國際關係基本準則出發，從真正維護好台灣和平穩定出發，完全有權，也十分必要對美方挑釁作出堅決反制。

中國外交部發言人汪文斌12日於例行記者會。（中國外交部）

汪文斌說，裴洛西拿所謂「民主」當幌子，為她訪台灣找藉口，這是完全徒勞的。他說，裴洛西訪台無關民主，而是違背包括台灣同胞在內的14億多中國人民意志、挑戰國際社會公認的一個中國原則的政治作秀，是對民主的踐踏，是美國將一己私利凌駕於國際公益之上的體現。

他說，中方將與熱愛和平、主持公道的其他國家一起堅決反對一切美國干涉別國內政的言行，抵制一切破壞地區和平的冒險動向，共同捍衛《聯合國憲章宗旨》原則，共同維護地區穩定與世界和平。