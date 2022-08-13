柬埔寨打工詐騙頻傳，不少人遭受暴力對待，甚至被活摘器官。資深媒體人林裕豐在節目上分享柬埔寨當地器官價目表，心臟、肝臟、腎臟與胰臟價格不斐，售價加總可達2400萬台幣相當驚人，除此之外，全身上下各器官，包括牙齒、頭皮和血液通通都能賣，也都有明標出價碼，因此到了當地以後，如果你無法替詐騙集團創造價值，那你的身體就是最終價值。

資深媒體人林裕豐在節目《關鍵時刻》上分享說，近來不少人被騙去柬埔寨打工，人蛇集團為了賺錢，通常會強迫女生從事性交易，男生的話則是賣器官。而在當地賣器官又分兩種，其中心臟、肝臟、腎臟與胰臟被稱作「大件」，價格從10萬美元起跳，而這4個器官加起來約可販售84萬美元（約2400多萬台幣）。

資深媒體人分享柬埔寨活摘器官價目表，引起討論。（圖／翻攝自節目關鍵時刻）

林裕豐表示，在柬埔寨賣器官的價值很高，因此「如果你沒有辦法替詐騙集團創造出價值，那你的身體就是你最終的價值！」從器官價目表中可見，所有器官中價值最高的是胰臟，一顆就要35萬美金（約1044萬台幣），接著依序是腎臟20萬美金（約595萬台幣）、肝臟15.7萬美金（約460萬台幣）、心臟11.9萬美金（約354萬台幣）。

林裕豐也說，除了上述所提到的「大件」之外，其他像是頭皮、小腸和皮膚也都有分區標出價碼，連血液也都可以賣，每500毫升可賣1萬台幣。最慘的是，由於當地醫療水準不夠，因此他曾聽過有受害者被取走一顆腎臟以後，因為詐騙集團摘除的手法與保存方式不良，所以他們就會跑來摘除另一顆腎臟。