桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、前新竹市長林智堅12日到明倫三聖宮參香。（賴佑維攝）

前新竹市長林智堅12日宣布退選桃園，由立委鄭運鵬出戰。2人今天和桃園市長鄭文燦到明倫三聖宮參香，展現鐵三角團結。林智堅表示，選戰好比球賽，他是先發投手受了傷，由王牌中繼投手鄭運鵬上場，不像是對手張善政，只想等四壞球。

林智堅先行抵達三聖宮，並到會議室等待桃園市長鄭文燦、鄭運鵬陸續到場，3人向神明參香後受訪。鄭文燦說，三聖宮主神是關公，代表忠義精神，而林智堅困難的時候承擔一切，代表韌性。鄭運鵬患難之中承擔重任，相信會獲得市民支持。

林智堅則說，在選對會同意下，選擇離開選舉這個戰場，他說，將把桃園鄉親這段時間給他的鼓勵跟支持化為行動。他說，競選期間鄭運鵬擔任總幹事，過程協助他、給他很大的支持。而患難見真情，此刻鄭運鵬承擔責任，他當然也不會缺席。「桃園鐵三角會持續用正向提出牛肉、正面的方式，贏得桃園市民支持。」

林智堅再度強調，因個人論文讓選舉失焦，而對手國民黨的張善政沒有提出牛肉、政見，只用負面選舉，讓選舉成為焦土選戰。站在台灣民主進程，桃園未來發展。他主動提出離開戰場，進到下一個戰場，捍衛人格清白，外界其他揣測都是不實揣測。

林智堅又說，家人不捨點滴在心頭，不捨這段時間遭到對手抹黑。也期盼轉換成支持鄭運鵬的力量。林智堅說，選戰沒有看到張善政提出桃園願景、擘畫，也沒有看到他勤走基層，只有透過身邊的人不斷抹黑、叫囂。張善政說，選戰就像球賽，他是先發投手，受了傷，在教練團指揮下，先行下場，但是有王牌中繼投手鄭運鵬上場，相信很快就可以在賽局中拿到勝利。林智堅也批，不是像張善政，過程中只有場外的人叫囂，自己也不打擊，等著四壞保送，這不是桃園市民所樂見。